Падение ракеты в Польше: премьер-министр прокомментировал записи камер пограничной службы

В воскресенье, 20 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "следователи имеют записи с камер пограничной службы, но они не дают стопроцентной уверенности, откуда была выпущена ракета".

Как сообщает Telewizja Polska, об этом он говорил на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о результатах расследования взрыва ракеты в Пшеводово.

В частности, журналист спросил главу польского правительства, признает ли Украина, что это ракета украинского ПВО.

"Этого мы еще не знаем. Пусть над этим работают эксперты и прокуроры. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, НАТО и американских экспертов”, — отметил премьер.

Моравецкий подтвердил, что у следователей есть среди доказательств пленки с камер пограничной службы, но с их помощью нельзя определить, откуда была выпущена ракета.

"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", — подчеркнул он.

Премьер также отметил, что Польша хочет сохранить полную прозрачность расследования.

"В частности, мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены, что результат расследования будет определенным. Поэтому мы пригласили их на следствие”, – объяснил он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

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