Падение ракеты в Польше: премьер-министр прокомментировал записи камер пограничной службы

Глава польского правительства рассказал о расследовании взрыва ракеты в Пшеводово.
В воскресенье, 20 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "следователи имеют записи с камер пограничной службы, но они не дают стопроцентной уверенности, откуда была выпущена ракета".
Как сообщает Telewizja Polska, об этом он говорил на пресс-конференции в Хельсинки, отвечая на вопрос о результатах расследования взрыва ракеты в Пшеводово.
В частности, журналист спросил главу польского правительства, признает ли Украина, что это ракета украинского ПВО.
"Этого мы еще не знаем. Пусть над этим работают эксперты и прокуроры. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, НАТО и американских экспертов”, — отметил премьер.
Моравецкий подтвердил, что у следователей есть среди доказательств пленки с камер пограничной службы, но с их помощью нельзя определить, откуда была выпущена ракета.
"Надо продолжать собирать доказательства, расследование займет некоторое время", — подчеркнул он.
Премьер также отметил, что Польша хочет сохранить полную прозрачность расследования.
"В частности, мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены, что результат расследования будет определенным. Поэтому мы пригласили их на следствие”, – объяснил он.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда не исключает, что на территории страны в будущем могут случаться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.
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