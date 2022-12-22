Падение ракеты в Польше: следователи вернулись на место взрыва и проводят дополнительные мероприятия

В Пшеводов возле польского Люблина, где 15 ноября произошел ракетный инцидент в результате масштабного обстрела Украины российскими войсками, вернулись следователи для проведения расследования, жертвами которого стали двое мужчин.

Об этом сообщает портал rmf24.pl и пишет Wiadomosci.wp.pl.

По данным польских журналистов, в Пшеводов 21 декабря снова появились сотрудники полиции и прокуратуры. Изданию подтвердили это в Национальной прокуратуре.

"После консультации с экспертами, работающими с доказательствами, полученными прокуратурой, сегодня на место происшествия выехали специалисты, проводившие дополнительные мероприятия", – сообщил польский прокурор Лукаш Лапчинский.

Расследование ведет большая команда польских стражей порядка, в том числе солдаты и эксперты по Вооруженным силам Институт технологии вооружений в Зелонке и Центральная Главного управления национальной полиции, пиротехники и американские специалисты. Украинские специалисты также участвовали в осмотре места взрыва.

Вице-президент фермы в Сетниках Федерико Виола, в состав которой входит зерносушильный завод в Пшеводове, куда в ноябре упала ракета, добавил в интервью PAP, что следователи работали на месте с утра среды.

"О возобновлении деятельности нам сообщили во вторник, но точных деталей мы не знаем. Мы не знаем о чем исследовании. Это большая команда офицеров", – сказал вице-президент, который утром был на месте.

Он добавил, что сейчас сотрудники сушилки и складов в Пшеводове работают в ограниченном режиме. Их работа не мешает работе служб, убеждает он.

Ракетный инцидент в Польше

15 ноября во время массированной ракеты РФ на энергетические объекты в Украине одна из ракет упала на территорию польского села Пшеводов, расположенного в 5 км от украинской границы. В результате погибли два гражданина Польши, находившиеся на ферме, куда попала ракета.

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По словам президента Польша, следователи установили, что в результате массированного обстрела Украины Россией на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны. Анджей Дуда добавил, что во время инцидента взорвались две ракеты – одна в Польше, другая – в Украине.

Впрочем, Дуда отметил, что падение ракеты на территорию Польши не было нападением на страну, а, скорее всего, "несчастным случаем".

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ракета не была украинской.

Следствие продолжается.

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