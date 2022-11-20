Падение ракеты в Польше: все службы завершили осмотр места происшествия, в селе прощаются с погибшими

В Пшеводуве, что в Польше, завершили осмотр места падения ракеты, где погибли два человека. Там уже нет правоохранителей.

Об этом пишет издание "Польское агентство прессы".

Издание сообщает, что в селе уже нет правоохранителей, ранее охранявших место падения ракеты. Силовые структуры Польши там были изначально инцидента, а в пятницу туда допустили украинских специалистов.

На месте падения ракеты осталась воронка глубиной до 5 метров. Также ферма частично разрушена.

В субботу, 19 ноября, в Польше простились с одним из погибших работников фермы, в воскресенье – с другим мужчиной.

Падение ракеты в Польше

Российские террористы 15 ноября выпустили по нашему государству ориентировочно 100 ракет. Во время массированного ракетного удара взрывы прогремели в польском пограничном селе Пшеводув. На месте трагедии погибли два человека.

В Польше считают, что там могла упасть ракета С-300, которую выпустили украинские защитники по российским целям. Порте президент Украины Владимир Зеленский убеждает, что ракета не была украинской.

Президент Польши Анджей Дуда 16 ноября подчеркнул, что инцидент с ракетами не был нападением на страну, а, скорее всего, — "несчастным случаем". 18 ноября Дуда допустил, что на территории Польши могут повториться разного рода несчастные случаи в результате войны, которая идет в Украине.

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