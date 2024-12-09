Падение режима Асада: посол Ирана заявил об угрозе нового конфликта

Возможен конфликт между некоторыми исламскими и арабскими странами с Турцией.
Падение в Сирии режима диктатора Башара Асада может выйти из-под контроля США и повлечь за собой конфликт, к которому будут привлечены страны региона и Турция.
Об этом заявил посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари, сообщает CNN.
По мнению Акбари, события в регионе выйдут из-под контроля США:
"Я считаю, что события в регионе выйдут из-под американского контроля и могут серьезно помешать их стратегическим целям".
По его словам, падение поддерживаемого Ираном правительства Асада "создало сложную ситуацию между северными и южными силами в Сирии, что может привести к конфликту между некоторыми исламскими и арабскими странами с Турцией".
Акбари заявил о риске потери безопасности в сирийском обществе:
"Учитывая нынешние обстоятельства, разнообразие взглядов и многочисленные вмешательства разных стран, существует риск потери безопасности в сирийском обществе".
Напомним, накануне уже стало известно о столкновениях на северо-востоке Сирии курдских сил с оппозиционными группировками.
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