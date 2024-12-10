Падение режима Асада: в Сирии назначен глава переходного правительства

В Сирии назначили главу переходного правительства, который возглавит страну. После падения режима Башара Асада страной будет управлять Мохаммед аль-Башир.

Об этом сообщило издание Al Jazeera.

Власть ему передаст премьер Мухаммед Джалали, работавший под руководством режима Асада.

"Башир близок к оппозиционной группировке "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), руководившей наступлением на Дамаск, и возглавляет их Правительство спасения Сирии, базирующееся в Идлибе", – говорится в сообщении.

Специальный посланник ООН в Сирии Гейр Педерсен призвал к переходному процессу, позволит народу "наметить путь к достижению своих законных устремлений... и восстановить единую Сирию".

Напомним, россияне опрокинут свои самолеты и вертолеты из Сирии на украинский фронт. Большинство авиации – это истребители-бомбардировщики Су-34.

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