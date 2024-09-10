Падение российских дронов в Латвии и Румынии: как отреагировали в Белом доме

Кирби подчеркнул, что США делают "все возможное, чтобы Украина могла защитить себя".

В Белом доме недавние падения российских беспилотников в Латвии и Румынии – на территории стран НАТО – рассматривают как опасность от РФ.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга.

"Они упали на территории союзников. Это, к сожалению, не новое событие, как это случалось во время войны в Украине, где обломки ракет или обломки беспилотников иногда попадали в боевой и воздушный бой и приземлялись в соседней стране. Мы за этим внимательно следим .Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами по этому поводу. Но это лишь подчеркивает опасность, которую сейчас создала война Путина в Украине для всего европейского континента. – прокомментировал он.

Кирби подчеркнул, что США делают "все возможное, чтобы Украина могла защитить себя".

Напомним, в субботу, 7 сентября, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии. По данным Минобороны страны, БПЛА упал примерно в 90 км от границы с Беларусью, откуда он вошел.

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