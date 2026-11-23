Российская ракета Х-101 / © wikipedia

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В Польше начали расследование по факту падения трёх российских ракет на территории этой страны.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

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Окружная прокуратура в Люблине начала расследование в связи с тремя российскими ракетами, упавшими на территории Польши.

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«Жертв среди людей и материального ущерба не зафиксировано. Эти объекты упали на незаселенные территории», — подтвердил в понедельник пресс-секретарь люблинской прокуратуры Марцин Козак.

Расследование будет проводиться в направлении «установления факта совершения деяния, ставящего под угрозу жизнь или здоровье многих людей либо имущество в крупных масштабах, которое выразилось во взрыве взрывчатых веществ».

«За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного до десяти лет. В ходе расследования также будут рассматриваться вопросы, касающиеся нарушения положений польского авиационного законодательства и вторжения в польское воздушное пространство», — сообщил в понедельник на пресс-конференции пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак.

Следователи намерены выяснить технические детали ракет — как в отношении двигателя, так и в отношении навигационной системы, а также в отношении того, какую боеголовку они несли.

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«Мы также хотим выяснить обстоятельства, при которых произошло падение этих трех объектов, а именно: произошло ли это вследствие конструктивных дефектов, потери топлива или по другим причинам. Следующим вопросом будет то, каким образом эти ракеты попали на территорию Польши, какова была траектория их полёта, откуда они были запущены и по каким причинам они оказались именно здесь, а не в другом месте», — подчеркнул представитель прокуратуры.

Падение российских ракет в Польше: что известно

20 ноября во время атаки на западные регионы Украины воздушные цели нарушили воздушное пространство Польши. В Люблинском и Подкарпатском регионах была объявлена воздушная тревога, а впоследствии прогремели взрывы.

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на территории страны упали три российских воздушных объекта — две ракеты, в том числе Х-101, и реактивный беспилотник.Впоследствии выяснилось, что это были три ракеты.

В Вооруженных силах сообщили, что пилот истребителя Gripen имел разрешение на уничтожение ракеты,но цель не сбил.

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