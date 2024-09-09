Падение российского дрона в Латвии: в Reuters узнали тип БпЛА и для кого он предназначался

В Минобороны Латвии заявили, что российский дрон вошел в их пространство через белорусскую границу.

Российский военный беспилотник, разбившийся в Латвии в субботу, 7 сентября, перевозил взрывчатку.

Об этом заявили латвийские официальные лица в понедельник, 9 сентября, передаёт Reuters.

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По их словам, дрон "заблудился". Он был предназначен для Украины, но его координаты сбились – и он оказался в Латвии.

Латвийский информационный сайт Delfi пишет, что, скорее всего, речь идет об иранском "Шахеде". Командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-лейтенант Леонидс Калниньш заявил, что беспилотник типа Shahed был разработан Ираном.

Взрывчатка беспилотника, предположительно предназначавшегося для Украины, была деактивирована после его обнаружения в Латвии.

Согласно заявлению министерства обороны Латвии в понедельник, дрон упал в районе села Гайгалава примерно в 90 км от границы с Беларусью, откуда он вошел.

Напомним, в выходные, во время одной из атак по Украине, российский военный дрон влетел в воздушное пространство Латвии.

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