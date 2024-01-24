Падение самолета Ил-76: Коваленко объяснил, какую опасность пытается скрыть Россия

Первые кадры с места падения российского самолета Ил-76 не демонстрируют большое количество тел погибших. В то время как после крушения МН-17 пассажиров самолета было видно сразу.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как отмечается, появившиеся в росСМИ первые сообщения указывали на то, что самолет Ил-76 сбила ПВО. Утверждалось, что на борту находились украинские пленники, готовившиеся к обмену.

"Первые кадры, появившиеся с места падения, не демонстрировали большое количество тел погибших. Вспомните о крушении МН-17. Обломками самолета и телами погибших было усыпано все поле. Или хотя бы бизнес-джет Евгения Пригожина, гораздо меньшего размера и с меньшим количеством пассажиров на борту, первые кадры с места падения уже содержали останки пассажиров. Также очевидно, что самолет не заходил на посадку, а именно взлетал из Белгорода. Как можно привезти пленных для обмена в Белгород, если ты его оставляешь? Потом появилась маргарита симоньян с определенным списком пленных на обмен, в котором оказались украинские военные, которых обменяли еще 3 января", – рассказывает Александр Коваленко.

По его словам, OSINT-аналитики подтвердили тот факт, что самолет Ил-76 был RA-78830, летевший в Россию через Египет, Саудовскую Аравию и Иран, в районе Сирии исчез с радаров, а затем появился в районе Белгорода.

"Очень странный маршрут как для доставки пленных украинцев, хотя известно и то, что этот борт активно участвовал в иранском экспрессе. Вопрос возникал и по заявлению морфа о том, что на борту 65 пленных сопровождало всего три конвоира. Это критически мало для такого количества пленников и полностью нарушает уставные документы. Через пять часов после падения Ил-76 появилось новое видео с места падения, где был показан кусок фюзеляжа с большим количеством мелких повреждений, что подтвердило сбивание ракеты ЗУР, но опять-таки даже через пять часов не было показаны тела якобы погибших украинских пленников", — подчеркнул военный аналитик.

Он также добавил, что история кремлевской пропаганды с военнопленными на борту Ил-76 с каждой минутой разрушается как хрустальный замок. Однако существует определенная опасность.

"Они официально заявили, что военнопленные были на борту. По состоянию на 18:30 ни одно вещественное доказательство не было предъявлено, хотя для российской пропаганды очень важно показать правоту их официальных органов. На этом фоне возникают опасения, что российские террористы могут эти “вещные доказательства” готовить", — акцентировал Александр Коваленко.

Напомним, что в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал тяжелый российский военно-транспортный самолет Ил-76.

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