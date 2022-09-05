Падение самолета у побережья Латвии: на борту находились немецкий миллионер и его близкие

В Балтийское море, у побережья Латвии, упал легкомоторный самолет Cessna. На борту находились четыре человека.

Надежды найти их живыми почти нет.

Об этом пишет Bild.

Причиной падения могла быть ошибка пилота или ему стало плохо за штурвалом. Cessna с бортовым номером OE-FGR был зарегистрирован в Австрии. Борт вылетел из Хереса, Испания и должен был приземлиться в Кельне или Бонне.

Но вскоре после взлета пилот сообщил о проблемах с давлением в салоне.

Испанские и французские истребители вылетели для проверки ситуации. Но пилотам не удалось рассмотреть людей в кабине или в салоне самолета. Попытки установить связь по радио также не имели успеха.

Тем временем журналисты выяснили, что на борту находились двое мужчин и две женщины. По предварительным данным, это немецкий 72-летний миллионер Петер Гриземанн, владелец Griesemann Group и чартерной компании для частных самолетов — GG Rent, также на борту была его 68-летняя жена, его 26-летняя дочь Лиза и ее 27-летний бойфренд Пол.

Береговая охрана Швеции уже направила к месту аварии спасательные самолеты, катера и вертолет.

Ранее стало известно, что один человек погиб, еще девять числятся пропавшими без вести, в том числе и ребенок, в результате крушения гидросамолета над заливом Мутини в штате Вашингтон, США.

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