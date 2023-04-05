Падение самолета в Брянской области: появилось видео допроса пилота

Мужчина, которого называют пилотом украинского самолета, заявил, что не знал о пребывании над территорией России.
В Сети опубликовали видео допроса задержанного сотрудниками пограничного управления ФСБ России в Брянской области мужчины, который якобы являлся пилотом украинского легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку на территории государства-агрессора.
Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.
Мужчина представился Александром Морозовым, сообщив, что частно работает гражданским пилотом и не летал с начала войны. Документов при себе у него не было.
Ему якобы предложили совершить полет на высоте 50 метров, стартовав из Киевской области, чтобы проверить работу украинского ПВО и сделать фотографию в указанном месте. За выполненную задачу он якобы должен заработать 50 тысяч гривен.
Полет, по его словам, должен был совершаться в южном направлении, но курс определял пилот другого легкомоторного самолета, за которым он должен был следовать и который должен был дать сигнал, когда сделать снимок.
Мужчина на видео говорит, что не знал о месте своего пребывания и пересечении воздушного пространства России. Причиной падения называет поломку винта.
Так называемый пилот объяснил, что ему выдали бронежилет и автомат, которые он после приземления закопал, чтобы бойцы украинской Теробороны не приняли его за диверсанта.
В Украине сообщения о падении самолета пока не комментировались.
Напомним, ранее в ФСБ России заявили, что в Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет.
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