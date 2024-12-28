Падение самолета в Казахстане: Турция присоединится к расследованию катастрофы

Группа экспертов уже прибыла в Баку.

Правительство Турции направило группу экспертов для расследования авиакатастрофы пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL), разбившегося в Казахстане во время рейса Баку-Грозный.

Об этом сообщает TRT Haber.

"Мы назначили следственную комиссию из восьми человек из Турции для расследования крушения пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний, разбившегося вблизи города Актау в Казахстане во время рейса Баку-Грозный 25 декабря", — сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

По его данным, турецкие эксперты присоединятся к расследованию по просьбе Государственного агентства гражданской авиации Азербайджана. Они начнут работу 28 декабря в Баку и будут работать в координации с местными властями.

Напомним:

Авиакатастрофа произошла в Казахстане утром 25 декабря. Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из столицы Азербайджана Баку в Грозный в России, упал возле казахстанского города Актау.

На борту самолета находились 67 человек, из них пятеро — члены экипажа. По меньшей мере, 38 из них погибли.

По данным источников Euronews в азербайджанском правительстве, причиной авиакатастрофы стала российская ракета класса "земля — воздух".

Ракету якобы выпустили по рейсу J2-8432 во время воздушной активности беспилотников над Грозным. Во время полета ракета взорвалась, а ее осколки попали в самолет.

Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) озвучила причину трагедии в Казахстане — это "физическое и техническое внешнее влияние".

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