Падение самолета в Казахстане: в "Азербайджанских авиалиниях" назвали причину крушения

В пятницу, 27 декабря, в авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" назвали предварительную причину крушения пассажирского самолета Embraer рейса "Баку — Грозный", разбившегося 25 декабря в Казахстане после инцидента в небе над российской республикой Чечня.

Об этом сообщает Reuters.

В авиакомпании на основе предварительных результатов экспертиз утверждают, что пассажирский самолет испытал "внешнее физическое и техническое вмешательство". В заявлении не уточняется, о каком именно вмешательстве идет речь.

Кроме того, в этот же день авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" приостановила ряд рейсов в российские города.

Двое пассажиров разбившегося в Казахстане самолета "Азербайджанских авиалиний" сообщили Reuters, что слышали по крайней мере один громкий удар, когда он приближался к начальному пункту назначения — Грозному на юге России.

Четыре источника, знакомые с предварительными выводами азербайджанского расследования крушения, накануне сообщили Reuters, что российская ПВО ошибочно сбила его.

Россия заявила, что важно дождаться окончания официального расследования, чтобы понять, что произошло.

Что произошло с самолетом

Пассажирский самолет летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный, что на юге России, в Чечне, прежде чем отправиться за сотни километров через Каспийское море.

Он разбился на противоположном берегу Каспийского моря после того, как российская авиационная служба заявила о чрезвычайной ситуации, которая могла быть вызвана столкновением с птицей.

Инцидент с самолетом "Азербайджанских авиалиний" произошел возле Грозного, который находится на расстоянии более 850 км от линии фронта в Украине, но является постоянной мишенью для украинских беспилотников.

Россия использует современное оборудование радиоэлектронных помех, чтобы обмануть украинские системы локации и связи, а также большое количество систем ПВО, чтобы сбить беспилотники.

Когда Россия отправила тысячи военных в Украину в 2022 году, авиалинии начали летать вокруг Украины, а Россия закрыла основные аэропорты на юго-западе России.

Отвечая на вопрос о сообщении о том, что российская ПВО ошибочно сбила самолет, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу сказал, что нечего добавить и не хочет давать никаких оценок, пока официальное расследование не сделает свои выводы.

Напомним, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков заявил, что Россия должна извиняться за аварию самолета Embraer E190AR авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавшего из Баку в Грозный.

Читайте также: