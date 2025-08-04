Падение Су-30 на дом в Иркутске: пилоты задохнулись азотом из бортовой кислородной системы

Российский истребитель Су-30 / © Новинарня

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Пилоты истребителя Су-30, в октябре 2022 года упавшего на жилой дом в российском Иркутске, задохнулись азотом, поступившим из бортовой кислородной системы.

Об этом сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Алексей Александров.

«Непосредственной причиной авиационной катастрофы стала полная потеря трудоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который стал поступать из бортовой кислородной системы самолета», — рассказал он «Интерфакс — Сибирь».

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Расследование дела еще не завершено. По словам российского чиновника, обвинения в превышении должностных полномочий и халатности выдвинуты шестерым работникам Иркутского авиационного завода.

Напомним, 23 октября 2022 года в российском городе Иркутск Су-30 упал на двухэтажный дом.