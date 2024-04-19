Падение Ту-22М3 – это "определенным образом вендетта": в Воздушных силах прокомментировали инцидент

Этот факт ослабит возможности и мощь РФ в атаках по Украине из стратегической авиации.

Устанавливается причина падения российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3, но это определенным образом вендетта за обстрелы украинских городов, в том числе за атаку на Днепр 19 апреля.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал в эфире телемарафона.

"Пока информация устанавливается о том, что именно стало причиной (падения Ту-22М3 – ред.). Однако мы сегодня стали свидетелями прекрасной картины, которая всем подняла настроение. Это определенным образом вендетта за обстрелы наших гражданских городов, в том числе за сегодняшний обстрел Днепра", – прокомментировал представитель ВС.

Он отметил, что разбитие самолета Ту-22М3 определенным образом ослабит возможности и мощи России в обстрелах Украины стратегической авиацией, нанесении ударов по критической энергетической инфраструктуре государства.

"Ждем официальных новостей. Думаю, они станут приятными для украинцев и неприятными для россиян", – добавил Евлаш.

Напомним, ранее в ВСУ подтвердили, что в Ставропольском крае России 19 апреля разбился стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В России упал самолет, который наносил удары по Украине

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