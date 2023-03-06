Падение вертолета Ми-24: в Польше сообщили об авиационном происшествии

В Польше, в городе Белая-Подляска, упал военный вертолет Ми-24.

Об этом 6 марта сообщило генеральное командование ВС Польши в Twitter.

Известно, что падение вертолета Ми-24 произошло во время предполетных испытаний.

"6 марта 2023 года вблизи города Бяла-Подляска, на незастроенной территории, во время предполетных испытаний произошло авиационное происшествие, в результате которого повреждено шасси и правое крыло вертолета Ми-24. Во время инцидента серьезно никто не пострадал", — говорится в сообщении.

6 марта 2023 года, в окрестностях Białej Podlaskiej, w terenie niezabudowanym, w trakcie próby przedlotowej doszło в ожидание lotniczego, w wyniku którego uszkodzeniu uległo podwozie и prawe skrzydło śmig.

W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. pic.twitter.com/E1S3pvymdn — Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) 6 марта 2023

Генеральное командование ВС Польши, кроме того, что падение вертолета Ми-24 произошло на незастроенной территории и перечня повреждений авиационной машины, подробности инцидента не предоставило.

Напомним, украинским пилотам еще на советских "МИ-8" и "МИ-24" удается невозможное. В то же время без новых машин и главное – новых пилотов – победить в войне будет трудно. Об этом говорится в ТСН.Неделя.