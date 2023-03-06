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Падение вертолета Ми-24: в Польше сообщили об авиационном происшествии

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
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Падение вертолета Ми-24: в Польше сообщили об авиационном происшествии

Фото: Associated Press

Генеральное командование ВС Польши сделало заявление.

В Польше, в городе Белая-Подляска, упал военный вертолет Ми-24.

Об этом 6 марта сообщило генеральное командование ВС Польши в Twitter.

Известно, что падение вертолета Ми-24 произошло во время предполетных испытаний.

"6 марта 2023 года вблизи города Бяла-Подляска, на незастроенной территории, во время предполетных испытаний произошло авиационное происшествие, в результате которого повреждено шасси и правое крыло вертолета Ми-24. Во время инцидента серьезно никто не пострадал", — говорится в сообщении.

Генеральное командование ВС Польши, кроме того, что падение вертолета Ми-24 произошло на незастроенной территории и перечня повреждений авиационной машины, подробности инцидента не предоставило.

Напомним, украинским пилотам еще на советских "МИ-8" и "МИ-24" удается невозможное. В то же время без новых машин и главное – новых пилотов – победить в войне будет трудно. Об этом говорится в ТСН.Неделя.

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Дата публикации
Просмотры
518
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