Падение во время шоу: в цирке Германии травмировались украинские акробаты

Цирк / © Pexels

Во время дневной программы Всемирного рождественского цирка на Каннштаттер Вазен в Штутгарте произошел инцидент, шокировавший более двух тысяч посетителей. Дуэт акробатов упал на арену с высоты около пяти-шести метров прямо во время выполнения трюка.

Об этом сообщило издание BILD.

Событие произошло в понедельник примерно в 16:15. Пара артистов — 49-летний Дмитрий и 19-летняя Дария из украинского дуэта «Полет страсти» — исполняли номер на воздушных ремнях, когда внезапно оборвалась поддержка, и они упали на ринг. Полиция уточняет: оба получили серьезные травмы, но после падения были в сознании.

Очевидцы рассказывают, что сначала подумали, что это часть шоу. «Я была на спектакле с двумя внуками и двумя внуками в возрасте от 8 до 11 лет. Мы увидели, как упали два артиста, и сначала подумали, что это часть спектакля», — вспоминает 68-летняя посетительница Ингеборг Лепка. По ее словам, мужчина смог подняться и сесть, в то время как девушка оставалась неподвижной.

Сотрудники цирка быстро объявили эвакуацию и сообщили, что пострадавшие просили продолжить представление. Через час шоу возобновили в другой палатке.

Менеджер по производству Далиен Коэн подтвердил, что причины падения пока не установлены. Он объяснил, что пол покрыт коврами и опилками, поэтому удар был частично смягчен. Дмитрий жаловался на травмы ног, а Дарья — на боль в спине. Обоих госпитализировали в разные больницы.

Полиция Штутгарта открыла расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

