Падение военного самолета на Филиппинах: больше половины пассажиров смогли спастись

В авиакатастрофе погибли по меньшей мере 29 человек, 17 человек пропали без вести.
Число жертв крушения военного самолета С-130 на Филиппинах выросло до 29-ти. Еще 17 человек ищут. Выжили после падения 50 человек, они сейчас находятся в больницах, где им оказывают помощь.
Об этом сообщает CNN Philippines со ссылкой на данные Объединенной оперативной группы Сулу.
"Мы продолжаем надеяться, что сможем найти больше выживших. Наши поисково-спасательные работы все еще продолжаются, судьба 17 человек личного состава неизвестна", — сказал руководитель Объединенной оперативной группы Сулу Уильям Гонсалес.
Напомним, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 4 июля, утром по местному времени. В военном командовании Филиппин говорят, что самолет пропустил взлетно-посадочную полосу и упал. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. Сначала сообщалось, что на борту находилось по меньшей мере 85 человек, затем — больше 90.