Падение военного вертолета в Японии: нашли 5 тел погибших

В воскресенье, 16 апреля, во время поисковой операции в Японии было обнаружено 5 тел погибших в результате падения военного вертолета в Японии.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Сухопутные силы самообороны.

Тела погибших были обнаружены во время поисковой операции на дне океана. В настоящее время идет поиск еще 5 погибших.

Тела были найдены на расстоянии в 6 километрах севернее острова Ираба, который соединен мостом с островом Мияко.

Вертолет удалось разыскать благодаря глубоководному поиску, проведенному с помощью метода насыщенного погружения, позволяющего водолазам работать на больших глубинах в течение длительного времени.

Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна.

Отметим, что японский военный вертолет UH-60JA Black Hawk исчез с радаров 6 апреля.

Напомним, в субботу, 15 апреля, во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Главу правительства эвакуировали с места инцидента.

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