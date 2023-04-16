Падение военного вертолета в Японии: нашли 5 тел погибших

Причины падения вертолета неизвестны.
В воскресенье, 16 апреля, во время поисковой операции в Японии было обнаружено 5 тел погибших в результате падения военного вертолета в Японии.
Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на Сухопутные силы самообороны.
Тела погибших были обнаружены во время поисковой операции на дне океана. В настоящее время идет поиск еще 5 погибших.
Тела были найдены на расстоянии в 6 километрах севернее острова Ираба, который соединен мостом с островом Мияко.
Вертолет удалось разыскать благодаря глубоководному поиску, проведенному с помощью метода насыщенного погружения, позволяющего водолазам работать на больших глубинах в течение длительного времени.
Причина авиакатастрофы до сих пор неизвестна.
Отметим, что японский военный вертолет UH-60JA Black Hawk исчез с радаров 6 апреля.
Напомним, в субботу, 15 апреля, во время публичного выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды в городе Вакаяма раздался громкий взрыв. Главу правительства эвакуировали с места инцидента.
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