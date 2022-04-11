Падение ВВП Украины на 45% и рост бедности: прогноз Всемирного банка

До вторжения в Украину банк ожидал роста экономики на 3,2% по итогам текущего года.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2022 года может упасть на 45,1% по сравнению с предыдущим годом, а уровень бедности вырастет в 11 раз.

Такие прогнозы приводит Всемирный банк.

"Вторжение в Украину вызывает катастрофические гуманитарные потери и серьезный экономический спад. Воздействие на бедность тоже, вероятно, будет катастрофическим, хотя на данном этапе его трудно оценить количественно. Исходя из международного предела бедности в размере 5,5 доллара в день, прогнозируется, что бедность вырастет до 19,8% в 2022 году по сравнению с 1,8% в 2021 году, при этом еще 59% людей могут оказаться за чертой бедности", — говорится в сообщении.

Также читайте ЕБРР закрывает представительства в России и Беларуси

По данным банка, в 2023 году ожидается возобновление украинской экономики в целом на 2,1%.

Доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума (национальная граница бедности) может достигнуть 70% в 2022 году по сравнению с 18% в 2021 году. При отсутствии массивного послевоенного пакета поддержки этот показатель все еще будет выше 60% к 2025 году.

Экспорт товаров и услуг сократится на 80%, импорт – на 70%, в то время как госдолг к ВВП увеличится с 50,7% до 90,7%.

Прогноз инфляции – 15% с увеличением до 19% в следующем году.

Ожидается, что частное потребление в Украине в этом году упадет на 50%, в то время как государственное на 10%, а капитальные инвестиции просят на 57,5%.

Напомним, ВВП страны может восстановиться на 23% в 2023 году, если будет прекращение огня в течение нескольких месяцев.

Читайте также: