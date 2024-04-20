Пакет помощи Украине от США: военный эксперт сказал, какими будут последствия голосования

В конце концов, наши бойцы получат необходимую поддержку.
Палата представителей проголосовала пакет помощи Украине. Вскоре последует множество снарядов для артиллерии.
Об этом пишет военный эксперт Павел Нарожный.
"Самая большая потребность артиллерии – шины, запчасти, инструменты, смежная техника. Куда донатить на артиллерию вы знаете", – заметил он.
Наконец-то ситуация на фронте изменится
Как утверждает эксперт, решение серьезно изменит ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что артиллерия, ПВО, ракеты к ЗРК – это сила. Без всего этого у нас будет сплошная Авдеевка.
"Да здравствует военпром США. Большое спасибо налогоплательщикам США", – подытожил Нарожный.
Напомним, Зеленский прокомментировал успешное голосование за помощь Украине в Палате представителей.
Читайте также: