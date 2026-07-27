Пакетов санкций против РФ больше не будет?: Еврокомиссия ищет новый способ ограничивать агрессорку

Еврокомиссия ищет новый способ ограничений для РФ / © Getty Images

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Европейский Союз ищет новые механизмы принятия санкций против России, чтобы лишить отдельные страны ЕС возможности использовать право вето для защиты собственного бизнеса. Об этом рассказали европейские чиновники и дипломаты.

Больше пишет Financial Times.

В Брюсселе планируют изменить подход к санкциям против РФ из-за шантажа со стороны Греции

Поводом к пересмотру стратегии стала позиция Афин, которые неделями блокировали новый масштабный пакет санкций против финансовой системы и нефтяного экспорта России. Греция требовала исключения для судоходной компании Dynagas, принадлежащей миллиардеру Георгиосу Прокопиу, чтобы ее танкеры могли и дальше транспортировать российский сжиженный природный газ.

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В результате Афины добились своего: танкерам Dynagas разрешили продолжать эти перевозки. Это стало первым случаем ослабления всеобщего санкционного режима ЕС.

В то же время, греческая сторона заблокировала другие важные шаги — в частности, ограничение доходов РФ от сырой нефти, замораживание активов 94 российских финансовых учреждений и запрет на транзакции для 33 банков. Такое поведение возмутило дипломатов. Один из них назвал эту тактику «позорной».

Со своей стороны, греческие чиновники заявили, что запрет на транспортировку СПГ ранее приняли по ошибке. По их мнению, это решение нанесло бы ущерб не российской экономике, а самой Dynagas, а также сыграло бы на руку конкурентам из Китая и других стран за пределами Евросоюза.

Чтобы избежать подобных задержек в будущем, в Еврокомиссии и среди наиболее проукраинских государств ЕС предлагают отказаться от больших «пакетов» санкций для публичного эффекта.

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В то же время предлагают принимать ограничения индивидуально или небольшими тематическими блоками.

«Это может быть последний „пакет“ санкций. Теперь понятно, что этот подход больше не работает», — отметил один из источников.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года ЕС принял 21 пакет санкций по принципу единодушия всех 27 стран-членов. Однако сторонники новой методики убеждены, что отказ от громких пакетов позволит Совету ЕС оперативно утверждать точечные и действенные решения без риска, что замечание одной страны заблокирует весь санкционный процесс.

В Еврокомиссии возможное изменение стратегии официально не комментируют. Однако спикер ведомства подчеркнул, что после 21-го пакета ограничений такого масштаба с начала войны Россия испытала большое количество санкций, которые на нее оказывают значительное давление.

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Санкции против РФ: последние новости

Напомним, Европейский Союз усиливает борьбу с теневым флотом РФ, который используется для обхода санкций и экспорта нефти.

Как сообщила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, 20 июля силы военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI совершили высадку на танкер MV SOUTH STAR, подозреваемого в плавании под фальшивым флагом.

Она подчеркнула, что каждая незаконная перевозка нефти помогает финансировать российскую военную машину, поэтому ЕС подкрепляет санкции реальными действиями на море.

Кроме того, по словам Каллас, страны-члены ЕС предоставили мандат еще одной военно-морской миссии — EUNAVFOR ATALANTA — проводить проверки судов российского «теневого флота» по процедуре, аналогичной операции IRINI.

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