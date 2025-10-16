- Дата публикации
Пакистан и Афганистан договорились о временном перемирии после новой волны боев
Более 12 гражданских погибли, а еще около сотни получили ранения в результате атак, которые афганский Талибан приписывает пакистанским силам, прежде чем стороны согласовали временное прекращение огня.
Пакистан и Афганистан достигли договоренности о 48-часовом перемирии после интенсивных боевых действий и авиаударов, вновь обостривших напряжение между соседними странами. По данным Талибана, в результате атак погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, более 100 человек получили ранения.
Об этом пишет Reuters
Столкновения происходили вдоль границы, преимущественно в районе Спин Болдак в провинции Кандагар. Афганская сторона обвиняет Пакистан в нанесении авиаударов по жилым кварталам, в то время как Исламабад утверждает, что отвечал на обстрелы боевиков с территории Афганистана.
В результате обстрелов было закрыто несколько пограничных пунктов, что привело к остановке торговли и транспортного сообщения между государствами.
Соглашение о временном перемирии вступило в силу в 13:00 по всемирному времени в среду. По словам представителей Талибана, их силы получили приказ не открывать огонь первыми, если пакистанские войска не нарушат договоренность. В Исламабаде подтвердили, что соглашение было достигнуто по просьбе Кабула.
Эти столкновения стали самыми серьезными между двумя странами с момента прихода Талибана к власти в 2021 году. Пакистан обвиняет афганскую сторону в том, что на ее территории действуют боевики, совершающие нападения на пакистанские города. Афганское правительство эти обвинения отвергает.
Закрытие пограничных переходов, через которые проходит большинство афганской торговли, может иметь серьезные экономические последствия — в частности, перебои со снабжением продовольствием и лекарствами.
