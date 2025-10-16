Пакистан / © Associated Press

Пакистан и Афганистан достигли договоренности о 48-часовом перемирии после интенсивных боевых действий и авиаударов, вновь обостривших напряжение между соседними странами. По данным Талибана, в результате атак погибли по меньшей мере 12 мирных жителей, более 100 человек получили ранения.

Об этом пишет Reuters

Столкновения происходили вдоль границы, преимущественно в районе Спин Болдак в провинции Кандагар. Афганская сторона обвиняет Пакистан в нанесении авиаударов по жилым кварталам, в то время как Исламабад утверждает, что отвечал на обстрелы боевиков с территории Афганистана.

В результате обстрелов было закрыто несколько пограничных пунктов, что привело к остановке торговли и транспортного сообщения между государствами.

Соглашение о временном перемирии вступило в силу в 13:00 по всемирному времени в среду. По словам представителей Талибана, их силы получили приказ не открывать огонь первыми, если пакистанские войска не нарушат договоренность. В Исламабаде подтвердили, что соглашение было достигнуто по просьбе Кабула.

Эти столкновения стали самыми серьезными между двумя странами с момента прихода Талибана к власти в 2021 году. Пакистан обвиняет афганскую сторону в том, что на ее территории действуют боевики, совершающие нападения на пакистанские города. Афганское правительство эти обвинения отвергает.

Закрытие пограничных переходов, через которые проходит большинство афганской торговли, может иметь серьезные экономические последствия — в частности, перебои со снабжением продовольствием и лекарствами.

Напомним, ранее немецкая военная корка заявила, что глава Кремля Путин решил напасть на Украину после выхода войск США из Афганистана.