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"Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны" — премьер-министр страны ответил на индийскую атаку
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф резко отреагировал на удары Индии.
Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ сейчас дается.
Об этом в сообщении в сети Х заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ответ на атаку Индии .
"Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на эту навязанную Индией военную агрессию - и этот ответ уже предоставляется. Вся нация стоит за вооруженными силами Пакистана и боевой дух народа остается высоким. Пакистанский народ и армия хорошо знают, как справиться с врагом. Мы никогда не позволим этим", — заявил он.
Также премьер Пакистана созывает заседание совета национальной безопасности.
В пакистанской провинции Пенджаб объявлено чрезвычайное положение, весь медицинский персонал отменит отпуска — об этом сообщает пакистанский телеканалGeo TV со ссылкой на местные власти.
Провинция Пенджаб граничит с Индией.
Напомним, что минимум три человека погибли в результате индийских ударов по Пакистану , ранены.