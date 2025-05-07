Пакистанские военные / © Associated Press

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Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ сейчас дается.

Об этом в сообщении в сети Х заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ответ на атаку Индии .

"Пакистан имеет полное право дать решительный ответ на эту навязанную Индией военную агрессию - и этот ответ уже предоставляется. Вся нация стоит за вооруженными силами Пакистана и боевой дух народа остается высоким. Пакистанский народ и армия хорошо знают, как справиться с врагом. Мы никогда не позволим этим", — заявил он.

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Также премьер Пакистана созывает заседание совета национальной безопасности.

В пакистанской провинции Пенджаб объявлено чрезвычайное положение, весь медицинский персонал отменит отпуска — об этом сообщает пакистанский телеканалGeo TV со ссылкой на местные власти.

Провинция Пенджаб граничит с Индией.

Напомним, что минимум три человека погибли в результате индийских ударов по Пакистану , ранены.