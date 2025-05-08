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Пакистан обвинил Индию в угрозе для тысяч авиапассажиров - СМИ
Пакистанские военные сообщают, что индийские удары поставили под угрозу жизнь тысяч авиапассажиров.
Когда Индия начала нападение на Пакистан и находящийся под контролем Пакистана Кашмир, рано утром в среду по местному времени, в воздухе было 57 рейсов, сообщил военный спикер Пакистана Ахмед Шариф Чаудри.
Об этом пишет CNN.
"На тот момент в воздухе было несколько рейсов, и жизнь тысяч пассажиров на них была под угрозой", - сказал он.
Чаудри сказал, что среди рейсов были самолеты ближневосточных и восточноазиатских авиакомпаний.
В обращении, транслировавшемся по государственному телевидению, Чаудри поделился изображениями с сайта отслеживания полетов FlightRadar24, на которых видны несколько самолетов в воздушном пространстве Пакистана. CNN подтвердил, что на изображениях видны три смены направления вскоре после 1 часа ночи по местному времени в среду утром.
Напомним, премьер-министр Пакистана ответил на индийскую атаку.