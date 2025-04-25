Пакистан открыл огонь по постам Индии: неужели это новая война

Пакистанские солдаты на страже на КПП вблизи пункта пропуска на границе Пакистана и Индии / © Associated Press

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Пакистан открыл огонь по индийским постам в нескольких районах вдоль линии контроля во время визита главнокомандующего армией Индии Упендры Двиведи в Сринагар. Нью-Дели ответил.

Об этом сообщает News 18.

Источники в оборонном ведомстве сообщили 25 апреля, что со стороны Пакистана зафиксированы обстрелы в нескольких местах вдоль линии контроля. Также было зафиксировано нарушение режима прекращения огня в секторе Навгам района Хандвара в округе Купвара.

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Информация о пострадавших не поступала.

«Были инциденты стрелкового огня на некоторых участках Линии контроля, инициированные Пакистаном. Огонь был эффективно подавлен», — цитирует источник агентство PTI.

Эти события произошли на фоне визита начальника Генштаба вооруженных сил Индии генерала Упендры Двиведи в Сринагар 25 апреля, где он проводит всестороннюю оценку ситуации безопасности в Джамму и Кашмире после теракта в Пахалгаме.

Двиведи получит доклады от высшего командования армии по разным аспектам безопасности в регионе. В то же время неизвестно, планирует ли он посетить Пахалгам.

В то же время в районе Бандипора Джамму и Кашмира идет перестрелка между силами безопасности и боевиками.

Справка: Линия контроля между Пакистаном и Индией — это неофициальная, но фактически действующая граница, разделяющая подконтрольные Индии и Пакистану части Кашмира, спорного региона, за который обе страны воевали уже трижды.

Что этому предшествовало?

Напомним, 22 апреля в индийском регионе Кашмир, который с 40-х годов является ареной борьбы Индии и Пакистана, малоизвестная группировка боевиков с названием «Фронт Сопротивления» совершила теракт, убив 25 туристов в Нью-Дели. Среди жертв были один непалец и граждане Индии.

Хотя Пакистан все отрицал, Индия объявила о закрытии пограничного пункта пропуска в спорном регионе, резко ограничила и без того незначительное выдачу виз для граждан Пакистана, аннулировала уже выданные разрешения и дала 48 ч. для выезда из страны. Кроме того, Индия выслала пакистанских военных атташе.

Индия вышла из «Договора о водах Инда»

Однако самым резонансным стало объявление о выходе из «Договора о водах Инда» — межгосударственного соглашения 1960 года, которое регулировало совместное использование водных ресурсов. Этот документ оставался в силе даже во время двух войн между Индией и Пакистаном (1965 и 1971 годов), конфликта на леднике Сиачен (1984-2003 годы) и Каргильской войны 1999 года.

Согласно договору, три ключевых реки Кашмира — Джелам, Чинаб и главная артерия региона Инд — были переданы Пакистану, тогда как Индия получила контроль над Рави, Сатледжем и Биасом. Важно, что Индия не имела права менять или перекрывать поток рек, которые достаются Пакистану, но теперь после одностороннего выхода из соглашения ситуация может коренным образом измениться.

Почему Инд — столь важная река для Пакистана?

Для Пакистана река Инд имеет стратегическое значение — это главный источник пресной воды, обеспечивающий орошение около 12 млн га сельскохозяйственных земель. Система ирригации, питающаяся от Инда, охватывает более 65 тыс. км. В то же время Индия уже давно указывает на неравенство в водном балансе: на ее долю приходится всего 20% от общего объема вод, тогда как Пакистан получает около 80%.

Как на действия Индии ответил Пакистан?

В ответ на действия Индии Пакистан 24 апреля принял ряд симметричных и даже более жестких мер. В частности, Исламабад закрыл пограничный переход в Кашмире, выслал индийских дипломатов и дал 48 ч. всем гражданам Индии, чтобы покинуть страну. Также была аннулирована и ограничена визовая политика.

Пакистан полностью закрыл воздушное пространство для индийских авиакомпаний и запретил какую-либо торговлю между странами, даже через посредников в третьих государствах.

Но самым громким стало заявление по водным ресурсам.

«Любая попытка Индии остановить или изменить поток вод, принадлежащих Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, будет рассматриваться как акт войны. Ответ будет немедленным и решительным», — заявили в Пакистане.

Более того, Исламабад заявил, что может прекратить действие Шимлийского соглашения 1972 года. Это документ, урегулировавший последствия индо-пакистанской войны 1971 года, закрепив перемирие, разграничение и признание независимости Бангладеш. Часть спорных территорий тогда оставили за Индией: 13 тыс. кв. км было возвращено, 883 кв. км — оставлено под контролем Нью-Дели.

Таким образом, между Индией и Пакистаном началось очень стремительное и опасное обострение отношений, опасное самим фактом того, что обе страны имеют ядерное оружие. И Исламабад уже прямо пригрозил Нью-Дели войной.