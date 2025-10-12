Пакистан резко отреагировал на обстрелы своей территории со стороны Афганистана: обещает «достойный ответ»

Флаг Пактистана / © Associated Press

Власти Пакистана пообещали Афганистану «достойный ответ» на военные действия у общей границы.

Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел Пакистана, обнародованном в соцсети Х.

Федеральный министр внутренних дел Мохсин Накви решительно осудил обстрелы пакистанской территории, совершенные афганскими силами.

По его словам, удары по гражданскому населению недопустимы и грубо нарушают нормы международного права.

«Афганистан играет в игру огня и крови, нити которой переплетены с нашим вечным врагом. Афганистану также представится достойный ответ, чтобы он не решился смотреть на Пакистан злым глазом», — говорится в заявлении Мохсина Накви.

Тем временем афганский телеканал Tolo News со ссылкой на Министерство обороны Афганистана сообщил, что в ночь на 12 октября афганская армия завершила военную операцию против Пакистана.

В Кабуле заявили, что боевые столкновения на границе стали ответом на якобы нарушения воздушного пространства Пакистаном и авиаудары по афганской территории.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны правительства Талибана сообщило, что афганская армия атаковала военные объекты Пакистана вдоль восточной и южной границ Афганистана.

Мы ранее информировали, что террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой врезался в военную колонну на северо-западе Пакистана, у границы с Афганистаном.