Пакистан срочно обратился к Трампу из-за Ирана: о чем просят
Пакистан призвал США и Иран к двухнедельной паузе в войне.
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отсрочить на две недели выполнение угроз по поводу ударов по Ирану.
Об этом он заявил в соцсети Х.
Что требует Пакистан
Пакистанский лидер выступил с предложением, предусматривающим взаимные уступки со стороны Вашингтона и Тегерана. В частности, Шариф призвал иранскую сторону открыть стратегически важный Ормузский пролив.
Чтобы дать дипломатии возможность выполнить свою роль, я искренне прошу президента Трампа продлить срок на две недели. Пакистан со всей искренностью просит иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в качестве жеста доброй воли», — заявил Шехбаз Шариф.
Премьер-министр также призвал «все воюющие стороны» соблюдать режим тишины на всех фронтах в течение этого периода, чтобы стабилизировать регион.
Реакция Белого дома
Как сообщили в NY Times, в Вашингтоне подтвердили получение предложения от Исламабада. В настоящее время администрация Дональда Трампа изучает обращение, поступившее незадолго до установленного ранее дедлайна.
«Президенту Трампу сообщили о просьбе Пакистана продлить его срок на две недели. Ответ будет», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
Как отреагировали в Иране
В свою очередь чиновник из Тегерана сообщил, что иранская сторона благосклонно относится к инициативе Пакистана по 14-дневному перемирию.
Война на Ближнем Востоке — последние новости
Напомним, 7 апреля американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что сегодня ночью «целая цивилизация погибнет».
Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда произошло полное и тотальное изменение режима, где преобладают другие, более умные и менее радикальные взгляды, возможно, произойдет что-то революционно замечательное — КТО ЗНАЕТ?», — говорится в его сообщении на странице в соцсети Truth Social.
Однако в США поклонники Трампа раскритиковали его за угрозы ударить по гражданским в Иране. Политический обозреватель Такер Карлсон призвал политиков и военнослужащих не выполнять директивы президента, если они будут касаться массированных атак на гражданские объекты.
После угроз Трампа уничтожить «цивилизацию» Иран прекратил контакт с Вашингтоном. США и Израиль нанесли удары по военным и энергетическим объектам. В настоящее время переговоры о перемирии приостановлены.
Между тем, в Иране граждане образуют «живые цепи» вокруг электростанций и мостов, готовясь к возможным атакам.