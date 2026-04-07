Пакистан срочно обратился к Трампу из-за Ирана: о чем просят

Дональд Трамп / © Associated Press

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф официально обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой отсрочить на две недели выполнение угроз по поводу ударов по Ирану.

Об этом он заявил в соцсети Х.

Что требует Пакистан

Пакистанский лидер выступил с предложением, предусматривающим взаимные уступки со стороны Вашингтона и Тегерана. В частности, Шариф призвал иранскую сторону открыть стратегически важный Ормузский пролив.

Чтобы дать дипломатии возможность выполнить свою роль, я искренне прошу президента Трампа продлить срок на две недели. Пакистан со всей искренностью просит иранских братьев открыть Ормузский пролив на соответствующий период в две недели в качестве жеста доброй воли», — заявил Шехбаз Шариф.

Премьер-министр также призвал «все воюющие стороны» соблюдать режим тишины на всех фронтах в течение этого периода, чтобы стабилизировать регион.

Реакция Белого дома

Как сообщили в NY Times, в Вашингтоне подтвердили получение предложения от Исламабада. В настоящее время администрация Дональда Трампа изучает обращение, поступившее незадолго до установленного ранее дедлайна.

«Президенту Трампу сообщили о просьбе Пакистана продлить его срок на две недели. Ответ будет», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как отреагировали в Иране

В свою очередь чиновник из Тегерана сообщил, что иранская сторона благосклонно относится к инициативе Пакистана по 14-дневному перемирию.

Напомним, 7 апреля американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что сегодня ночью «целая цивилизация погибнет».

Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет. Однако теперь, когда произошло полное и тотальное изменение режима, где преобладают другие, более умные и менее радикальные взгляды, возможно, произойдет что-то революционно замечательное — КТО ЗНАЕТ?», — говорится в его сообщении на странице в соцсети Truth Social.

Однако в США поклонники Трампа раскритиковали его за угрозы ударить по гражданским в Иране. Политический обозреватель Такер Карлсон призвал политиков и военнослужащих не выполнять директивы президента, если они будут касаться массированных атак на гражданские объекты.

После угроз Трампа уничтожить «цивилизацию» Иран прекратил контакт с Вашингтоном. США и Израиль нанесли удары по военным и энергетическим объектам. В настоящее время переговоры о перемирии приостановлены.

Между тем, в Иране граждане образуют «живые цепи» вокруг электростанций и мостов, готовясь к возможным атакам.