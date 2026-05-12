Флаг Пакистана / © Associated Press

Пакистан тайно мог позволять Ирану размещать свои военные самолеты на аэродромах страны для защиты от возможных американских авиаударов, несмотря на публичные заявления Исламабада о роли посредника между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.

По данным журналистов, через несколько дней после того, как в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, Тегеран якобы опрокинул часть своей авиации на базу ВВС Пакистана Нур-Хан. Это стратегический военный объект вблизи гарнизонного города Равалпинди.

Среди опрокинутой техники, как утверждается, был самолет RC-130 ВВС Ирана — модифицированная версия транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, используемого для разведки и сбора информации.

В то же время чиновник Пакистана категорически отрицал эту информацию, заявив, что такие действия невозможно было бы скрыть.

«База Нур-Хан расположена в самом центре города, и расположенный там большой парк авиатехники невозможно скрыть от глаз общественности», — отметил он.

Журналисты также обращают внимание, что Пакистан пытается балансировать между США и Китаем, избегая шагов, которые могли бы ухудшить отношения с Пекином. За последние годы значительная часть военного импорта страны — около 80% — приходится на китайское вооружение.

Тем временем напряженность между США и Ираном остается высокой. Тегеран выдвигает собственные условия по прекращению конфликта, среди которых выплата репараций, признание суверенитета над Ормузским проливом и полная отмена санкций.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о перемирии с Ираном находится в крайне нестабильном состоянии и может сорваться.

