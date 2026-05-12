Пакистан тайно от США скрывал на своих базах иранские самолеты — CBS
В Пакистане эту информацию категорически отрицают, заявив, что такие действия невозможно было бы скрыть.
Пакистан тайно мог позволять Ирану размещать свои военные самолеты на аэродромах страны для защиты от возможных американских авиаударов, несмотря на публичные заявления Исламабада о роли посредника между Тегераном и Вашингтоном.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американских чиновников.
По данным журналистов, через несколько дней после того, как в начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня с Ираном, Тегеран якобы опрокинул часть своей авиации на базу ВВС Пакистана Нур-Хан. Это стратегический военный объект вблизи гарнизонного города Равалпинди.
Среди опрокинутой техники, как утверждается, был самолет RC-130 ВВС Ирана — модифицированная версия транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, используемого для разведки и сбора информации.
В то же время чиновник Пакистана категорически отрицал эту информацию, заявив, что такие действия невозможно было бы скрыть.
«База Нур-Хан расположена в самом центре города, и расположенный там большой парк авиатехники невозможно скрыть от глаз общественности», — отметил он.
Журналисты также обращают внимание, что Пакистан пытается балансировать между США и Китаем, избегая шагов, которые могли бы ухудшить отношения с Пекином. За последние годы значительная часть военного импорта страны — около 80% — приходится на китайское вооружение.
Тем временем напряженность между США и Ираном остается высокой. Тегеран выдвигает собственные условия по прекращению конфликта, среди которых выплата репараций, признание суверенитета над Ормузским проливом и полная отмена санкций.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что договоренность о перемирии с Ираном находится в крайне нестабильном состоянии и может сорваться.
