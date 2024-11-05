Пакистан успешно испытал новую баллистическую ракету: подробности

Пакистан провел успешное испытание своей баллистической ракеты, запустив ее с корабля военно-морского флота.

Об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана (ISPR).

Пакистанская ракета с дальностью 350 км способна точно поражать цели на земле и море. Она имеет современную навигационную систему с возможностью регулировки скорости.

На испытании присутствовали главнокомандующий ВМС Пакистана адмирал Навид Ашраф, а также старшие офицеры и инженеры. Остальные подробности о ракете в ISPR не раскрыли.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевский из Defense Express заявлял, что Украина, вероятно, испытывает баллистическую ракету, нанося удары по российским оккупантам.

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