Пакистан заявил об уничтожении самого современного истребителя Rafale: расследование указывает на китайский след

J-10C ПС Пакистана. / © Defense Express

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После масштабного авиаудара, который Индия нанесла в ночь на 7 мая по территории Пакистана, обе страны фиксируют потери. По данным пакистанских источников, во время противовоздушной обороны были сбиты по меньшей мере три самолета ВВС Индии. Среди них — один из первых полученных Индией французских истребителей Rafale, а также, вероятно, российский Су-30МКИ.

Об этом рассказывает Defense Express.

Чем сбивали — китайский след

Пакистанские Воздушные силы, по словам министра иностранных дел, задействовали китайские истребители J-10C, оснащенные современным радаром с АФАР и ракетами класса "воздух-воздух" PL-15E. Это экспортная версия ракеты PL-15 — китайского аналога американской AIM-120. Ее дальность поражения достигает 145 км, она имеет активную радиолокационную головку самонаведения, позволяющую работать по принципу "выстрелил и забыл".

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В районе атаки также были обнаружены обломки российского катапультного кресла К-36ДМ, что используются на истребителях МиГ-29 или Су-30МКИ. Это, вероятно, подтверждает потерю еще одного российского самолета.

Что делали "Брахмосы" в зоне поражения

Отдельное внимание привлекли обломки ракет BrahMos-A — авиационной версии сверхзвуковой ракеты, являющейся совместной разработкой Индии и России (локализованная версия российского "Оникса"). Эти ракеты могут запускаться только с Су-30МКИ, что подтверждает его участие в ударе. На фото с места происшествия видны части твердотопливного двигателя и крышка воздухозаборника прямоточного двигателя — типичный фрагмент BrahMos-A.

Такой факт вызывает вопрос: почему Су-30МКИ с ракетами большой дальности оказались в зоне досягаемости ПВО Пакистана? Ведь ракета способна поражать цели на расстоянии до 290 км, а для индийской версии — и больше. Это может свидетельствовать либо о недооценке возможностей пакистанской ПВО, либо об изменении тактики в реальном бою.

Ранее сообщалось, что на границе между Пакистаном и Индией произошло большое воздушное сражение. Там больше часа боролись 125 истребителей.

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