Пакистанский город Лахор накрыл густой смог: пострадали десятки тысяч человек

В пакистанском Лахоре десятки тысяч человек пострадали в результате накрывшего город густого смога. Из-за токсичного воздуха, вызвавшего болезни, власти закрывают школы, рынки и парки на четыре дня.

Об этом пишет Al Jazeera.

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Врач главной больницы Майо в Лахоре Салман Казми посоветовал жителям скрыться от смога, который, по его словам, может вызвать трудности дыхания или инфекции.

"Носение масок и пребывание дома – два простейших решения, которые позволяют избежать срочной госпитализации с респираторными заболеваниями, глазными инфекциями и кожными заболеваниями", – сказал Казми.

Ранее Лахор был известен как город садов из-за своей пышной зелени. К сожалению, впоследствии он стал сильно загрязнен из-за большого количества населения и быстрой урбанизации.

Пакистан постоянно входит в число более загрязненных государств мира. В своем отчете компания по очистке воздуха IQAir назвала Лахор самым загрязненным городом в мире. Эксперты говорят, что основной причиной загрязнения есть сжигание питательных остатков в начале сезона посадки озимой пшеницы.

Напомним, в Черном море в районе пляжа "Отрада" обнаружили загрязнение нефтепродуктами.

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