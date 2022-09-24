Палач Мариуполя и "любимец Путина": Шойгу получил нового заместителя

В Россию уволили заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. На его должность пришел "любимец Путина" Михаил Мизинцев, руководивший осадой Мариуполя.

Дмитрий Булгаков отвечал за тыл войск РФ. Теперь его обязанности будет исполнять новый заместитель Шойгу – Михаил Мизинцев.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинец", — говорится в сообщении.

Между тем экс-зам Шойгу перевели "на другую работу", но на какую именно в росСМИ не говорят.

Пока известно, что генерал-полковнику Михаилу Мизинцеву 60 лет, он уроженец Вологодской области. Ранее он возглавлял операцию в Сирии, а также стоит за уничтожением Мариуполя. В частности, он отдавал приказы бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми. В российских средствах массовой пропаганды Мизинцева называют "любимцем Путина".

Напомним, в последние недели российский диктатор Владимир Путин сам взялся планировать войну в Украине, в частности отклонил просьбу своих командующих отступить из Херсона. Уход из Херсона позволил бы российским военным организованно отступить через Днепр, сохранить технику и спасти жизнь солдат. Однако такие действия привели к напряженности между Путиным и высшим военным руководством РФ.

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