Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти 40 млрд долларов помощи

Теперь этот документ должен принять Сенат.

Палата представителей Конгресса США вечером во вторник, 10 мая, проголосовала за принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине из-за развязанной РФ войны на сумму почти 40 миллиардов долларов.

Об этом сообщает CNN.

Предложенный демократами пакет помощи Украине на 39,8 млрд долларов превышает запрос президента Джо Байдена, который попросил законодателей как можно быстрее согласовать пособие на сумму 33 млрд долларов.

Теперь этот документ должен принять Сенат, после чего он будет передан президенту Джо Байдену для подписания.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил ранее, что после того, как Палата представителей одобрит пакет, Сенат "сделает свои шаги быстро", чтобы принять этот документ и отправить его в Байден.

Для помощи Украине демократы и республиканцы в основном сплотились.

Законодатели обнародовали текст законопроекта накануне голосования в Палате представителей. Принятый документ предусматривает финансирование военной и гуманитарной помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что может потратить дополнительную помощь от США.

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