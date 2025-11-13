- Дата публикации
Палата представителей проголосовала за прекращение рекордного шатдауна в США
Палата представителей поддержала законопроект, возобновляющий работу правительства США и завершающий самый продолжительный шатдаун.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о возобновлении работы федерального правительства, что позволит прекратить самый длинный правительственный шатдаун в истории страны.
Об этом сообщает Reuters.
Контролируемая республиканцами Палата проголосовала за возобновление продовольственной помощи, выплат зарплат федеральным служащим и запуск парализованной системы управления авиадвижением. Результат голосования — 222 голоса «за» и 209 «против».
Поддержка президента Дональда Трампа помогла сохранить единство республиканцев, несмотря на резкое сопротивление демократов, указывавших, что длительное противостояние в Сенате так и не обеспечило договоренности о продлении федеральных субсидий на медицинское страхование.
Принятый документ продолжает финансирование правительства до 30 января.
Республиканец Дэвид Швейкерт прокомментировал ситуацию иронически:
«Имею ощущение, будто я прожил серию „Сайнфелда“. Мы потратили 40 дней, и я до сих пор не понимаю, в чем был сюжет», — заявил он, сравнив действия Конгресса с абсурдными похождениями героев популярного ситкома 1990-х.
В ходе голосования шесть демократов — Джаред Голден, Адам Грей, Мари Глюзенкамп Перес, Дон Дэвис, Том Суоззи и Генри Куэллар — поддержали законопроект вместе с республиканцами.
Двое представителей Республиканской партии — Томас Месси и Грег Стюб — проголосовали против.
Теперь документ передан на подпись президенту Дональду Трампу.
Ранее сообщалось, что Сенат Соединенных Штатов вечером 9 ноября проголосовал за завершение шатдауна и возобновление работы правительства США.
Мы ранее информировали, что в Соединенных Штатах из-за остановки работы правительства (шатдаун) отложили экспорт оружия стоимостью более $5 миллиардов для поддержки союзников по НАТО и Украине.