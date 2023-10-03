Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти

Спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отстранен от должности. За его отставку проголосовали 216 человек, против — 210. Такой случай, когда члены Палаты представителей проголосовали за отставку спикера, произошел впервые в истории Соединенных Штатов.

Об этом сообщает CNN.

Процедуру устранения Маккарти запустил член Палаты представителей, республиканец от Флориды Мэтт Гетц, обвинявший спикера в якобы заключении тайного соглашения с Байденом о поддержке Украины, которое должно быть принято после голосования за промежуточный бюджет на 45 дней.

Кевин Маккарти занимал должность с января 2023 года.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал подробности относительно подачи ходатайства об отставке Кевина Маккарти 2 октября.

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