Палестинцы бульдозером уничтожили границу с Израилем: как это было (видео)

Сегодня, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами и проникли на территорию страны.

Террористы из сектора Газа прорвались в Израиль с помощью обыкновенного бульдозера.

Соответствующее видео появилось в Сети.

На кадрах видно, как буддозер без особых препятствий уничтожает высокое заграждение, которое, вероятнее всего, служило границей. Примечательно, что у всех участников события нет при себе ни одного оружия, касок или бронежилетов. Все они одеты в гражданскую одежду и снимают события на телефоны.

Палестинцы бульдозером уничтожили границу с Израилем: видео

Обострение в Израиле 7 октября

Сегодня, 7 октября, боевики сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Десятки боевиков из исламистской боевой группировки ХАМАС, похоже, вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения. Палестинская боевая группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за нападение, а его вооруженное крыло заявило, что запустило 5 тысяч ракет за 20 минут.

Затем армия Израиля назвала эти события войной и объявила призыв резервистов. В настоящее время в части, куда проникли боевики, происходят жестокие убийства.

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