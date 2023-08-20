Палестинец застрелил двух израильтян на Западном берегу Иордана — The Guardian

Злоумышленник произвел не менее 5 выстрелов перед тем как скрыться с места происшествия.

В селе Хавара на Западном берегу Иордана погибли двое израильтян из-за нападения палестинцев.

Об этом информирует The Guardian.

В сообщении указывается, что около 15:00 к автомойке вблизи села подошел палестинец, вооруженный пистолетом. Он открыл огонь, когда увидел двух израильтян.

Сообщается, что нападавший успел произвести не менее 5 выстрелов перед тем как скрыться с места происшествия.

В результате нападения погибли двое мужчин 29 и 60 лет. По предварительным данным, это были отец и сын.

Напомним, ранее сообщалось, что палестинские боевики из сектора Газа выпустили по Израилю почти пол тысячи ракет.

Кроме того, мы ранее информировали, что армия Израиля совершила масштабную военную операцию в палестинском городе Дженин.

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