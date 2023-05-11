Палестинские боевики выпустили сотни ракет по Израилю: Тель-Авив ответил

10 мая палестинские боевики из Сектора Газы выпустили по Израилю почти пол тысячи ракет. По состоянию на вечер среды, по страну атаковали 469 ракетами, 153 из которых угрожали населенным пунктам и были перехвачены ПВО. 333 из них достигли территории Израиля. Среди гражданских есть пострадавшие.

Об этом сообщают Армия обороны Изрииля, Associated Press и израильские СМИ.

Тель-Авив ответил авиаударами, в результате которых погибли 23 палестинца, в том числе и боевики. В ночь на четверг, 11 апреля, израильские военные заявили, что нанесли воздушный удар по квартире Али Гали, командиру ракетного отряда "Исламского джихада", который находился на юге Сектора Газы.

Военные отметили, что он скрывался в квартире вместе с двумя боевиками, также погибшими в результате авиаудара по жилому комплексу в Хан-Юнисе. Гали участвовал в ракетных обстрелах Израиля в этом месяце.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес жестокий удар по боевикам, а также предупредил, что "Раунд еще не завершился".

Напомним, 9 мая военные Израиля заявили о ликвидации трех командиров "Исламского джихада" в результате авиаударов по сектору Газа во время операции "Щит и стрела". Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что еще 12 человек погибли в результате авиаударов. В "Исламском джихаде" подтвердили смерти командиров и пообещали принять ответные меры.