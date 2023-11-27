Память мужчины стирается каждые 30 секунд из-за редкого мозгового вируса: как он живет (фото)

Мужчина прожил без воспоминаний в течение четырех десятилетий, что считается наихудшим случаем амнезии в истории медицины – он не может вспомнить прошлое и "застрял" в настоящем.

Об этом пишет Daily Star.

Каждый раз, когда Клайв Уиринг видит свою жену, он приветствует ее так, словно они не виделись много лет.

Но потом буквально мгновенно все забывается, и его воспоминания снова стираются. На протяжении четырех десятилетий 85-летний мужчина считал, что только недавно пришел в себя от коматозного состояния.

Но на самом деле талантливый музыкант живет с самым разрушительным случаем амнезии в истории медицины после того, как в 1985 году он был поражен редким мозговым вирусом. У мужчины ретроградная амнезия, означающая, что он не может вспомнить прошлое и "застрял в настоящем", не способен создавать новые воспоминания.

Клайв Уиринг / Фото: OnlyHuman/Youtube

Он не помнит ни своего детства, ни имен своих детей от предыдущего брака. Его память хранится от семи до тридцати секунд, но, как ни странно, он помнит, как играть музыку и как он любит свою жену.

До того как случилась трагедия, Клайв был пианистом и музыкантом, известным своим редактированием произведений Орландо де Лассуса. Он работал клерком-тенором в Вестминстерском соборе, был хормейстером в Ковент-Гардене и Лондонском хоре Симфониетты.

Он работал на BBC Radio 3, и ему было около 40 лет, когда он заразился вирусом. С тех пор он ежедневно просыпается каждые 20 секунд или около того, перезапуская свое сознание еще раз.

Клайв Уиринг / Фото: OnlyHuman/Youtube

Жена Клайва Дебора описала их положение в своих мемуарах в 2005 году "Навсегда сегодня". Она писала: "Его способность воспринимать то, что он видел и слышал, не была нарушена. Но, похоже, он не мог сохранять никаких впечатлений ни от чего дольше, чем на мгновение. Действительно, если он моргал, его веки открывались, открывая новую сцену. Вид перед морганием был совсем забыт. Каждое моргание, каждый взгляд в сторону и обратно приносили ему совершенно новый вид. Я пыталась представить, как это было для него... Что-то вроде фильма с плохой непрерывностью: стакан наполовину пуст, потом полный, сигарета вдруг длиннее, волосы актера то взъерошены, то гладкие... Но это была реальная жизнь, комната менялась так, что физически невозможно".

В мемуарах также говорилось: “Казалось, что каждый момент бодрствования был первым моментом бодрствования. Я ничего не слышал, ничего не видел, ничего не трогал, ничего не нюхал, — говорил он. Это как быть мертвым".

Клайв начал вести дневник, но записи состояли из утверждений "Я не сплю" или "Я в сознании", которые вводились снова и снова каждые несколько минут. Дневник, почти лишенный какого-либо другого содержания, заполнялся заново каждый день и вскоре увеличился до сотен почти одинаковых страниц. Это было ужасное и острое свидетельство психического состояния Клайва, которое называли бесконечной агонией.

Клайв Уиринг / Фото: OnlyHuman/Youtube

В документальной программе 2005 года Клайв дал интервью о своем состоянии. На вопрос, скучает ли он по своей прежней жизни, он ответил: "Да. Но я никогда не думал об этом сознательно. Поэтому мне никогда не было скучно или грустно. Я вообще никогда ничем не был, это тоже самое, что смерть. Даже снов нет. День и ночь одни и те же".

В трогательной статье для The New Yorker под названием "Бездна" покойный невролог Оливер Сакс, встретивший Клайва, написал: "Прошло (40) лет от момента болезни Клайва, и для него ничего не изменилось. Можно сказать, что он все еще в 1985 году или, учитывая его ретроградную амнезию, 1965. В каком-то смысле его вообще нет нигде, он вообще выпал из пространства и времени".

Напомним, две собаки устроили погром в автосалоне. Они развлеклись на 350 000 долларов.

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