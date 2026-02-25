- Дата публикации
Памятник Шевченко залили краской: Украина требует расследования акта вандализма в Сербии (фото)
Неизвестные облили краской памятник Кобзарю и испортили надпись на пьедестале. Дипломаты требуют расследования и наказания виновных.
В сербском городе Нови Сад произошел акт вандализма в отношении памятника Тарасу Шевченко. Неизвестные облили монумент черной краской и повредили надпись с фамилией поэта на пьедестале. Посольство Украины в Сербии уже отреагировало на инцидент и призвало правоохранителей установить виновных.
Об этом заявили в дипломатическом представительстве.
Там сообщили, что восприняли информацию о надругательстве над памятником с глубоким возмущением и подчеркнули, что речь идет не только о повреждении городского объекта, но и о попытке оскорбить память символа украинского народа в дату 24 февраля, которая является трагической для Украины.
«Эти действия вандалов направлены на подрыв украинско-сербских отношений», — написали дипломаты.
Что произошло с памятником Шевченко в Сербии
Видео с места происшествия обнародовал сербский портал 192.rs. На кадрах видно, что поверхность памятника залита темной краской, а отдельные буквы на постаменте получили повреждения.
Дипломаты обратились в сербские правоохранительные органы с требованием оперативно расследовать обстоятельства инцидента и привлечь причастных к ответственности.
Памятник Тарасу Шевченко в Новом Саде открыли в 2021 году. Его установление инициировало украинское общество города в рамках реализации договоренностей между Украиной и Сербией, достигнутых на уровне президентов еще в 2018 году.
Напомним, ранее в Белой Церкви мужчина сломал флаг и бросил на землю. Человек сделал это демонстративно, в присутствии прохожих на территории Спасо-Преображенского собора. Его личность установлена, полиция направила материалы в суд.
Также в Киеве задержан мужчина, пытавшийся поджечь мемориал на Майдане. Правонарушителем оказался 23-летний местный житель.