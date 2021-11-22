Пандемия коронавируса: Австрия закрывается на локдаун, а Италию и Францию охватили COVID-протесты

Пандемия коронавируса: Австрия закрывается на локдаун, а Италию и Францию охватили COVID-протесты

Антикарантинные протесты охватывают все больше городов.

С понедельника, 22 ноября, на три недели Австрия закрывается для туристов из-за роста COVID-инфицирования.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

Попасть в страну можно только по уважительной причине и с сертификатом о вакцинации или со справкой о перенесенной болезни. Внутри страны будут действовать жесткие ограничения и для привитых, и для непривитых от COVID.

Десятки тысяч людей, возмущенных новыми ограничениями, за выходные устроили протесты во многих австрийских городах: не обошлось без столкновений с полицией.

Антикарантинные протесты охватили также Италию, Францию и Хорватию. Третью ночь подряд не утихают беспорядки в Нидерландах. В Ротердаме объявлено чрезвычайное положение. Этой ночью неспокойно было также в Гааге, Гронингене и Тилбурге. Задержали несколько десятков протестующих.

Массовые акции против новых ограничений прошли в Брюсселе. Там собралось более 35 тысяч человек. Протестующие бросали в полицейских дымовые шашки. В ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ.

Как сообщалось, директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге сделал нелестный прогноз смертности от COVID-19 на европейском континенте этой зимой. До марта 2022 года в Европе могут зарегистрировать еще полмиллиона смертей.

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