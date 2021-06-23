Пандемия коронавируса: Пхукет и Канада открываются для вакцинированных туристов

Грузия ослабляет карантин.

В Таиланд без карантина можно попасть с 1 июля, но только на курортный остров Пхукет.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.

Впрочем, даже на остров могут попасть те, кто привит от коронавируса. Или принимать украинские сертификаты о вакцинации, пока неизвестно. На Пхукете до сих пор закрыты бары, а маски требуют даже на улицах. Впрочем, тайские чиновники уверяют: хотят возродить туризм и обещают полностью открыть страну до октября.

От 5 июля для вакцинированных от COVID-19 откроется Канада. Впрочем, при условии, что прививка сделана на ранее, чем за две недели до поездки. Для непривитых путешественников страна будет оставаться закрытой.

Новости мира: в Таиланд будут впускать без карантина, а в Канаде и Грузии ослабляют ограничения

Ослабляют ограничения и в Грузии. В стране отменили масочный режим на улицах, а от 1 июля лишатся комендантского часа, за нарушение которой был штраф более чем 600 долларов.

Как сообщалось, в Индии новую мутацию коронавируса считают вариантом, вызывает беспокойство. В стране зафиксировали уже 22 случая заражения. Штамм "Дельта плюс" имеет повышенную проницаемость, сильнее связывания с рецепторами клеток легких, возможно снижение ответа на антитела.

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