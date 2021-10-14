Пандемия коронавируса: во Франции хотят продлить чрезвычайное положение до июля 2022 года

Пандемия коронавируса: во Франции хотят продлить чрезвычайное положение до июля 2022 года

Во французском правительстве убеждены — отменять ограничения рано.

Во Франции хотят продлить чрезвычайное положение, введенное из-за пандемии, до конца июля следующего года.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 октября.

Режим, который действует сейчас и предусматривает широкое обязательное применение ковид-сертификатов, должен был закончиться 15 ноября. Впрочем, во французском правительстве убеждены — отменять ограничения рано.

Часть европейских стран сейчас оказалась в начале очередной волны пандемии — так считают в ВОЗ, проанализировав суточную смертность. В целом в мире этот показатель на самом низком уровне с начала года, но не в Европе. Сейчас это единственный регион в мире, где смертность от коронавируса не снижается.

Новости мира: во Франции хотят продлить чрезвычайное положение до июля 2022 года

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