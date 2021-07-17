"Пандемия невакцинированных" и новое расследование ВОЗ в Китае. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски указала, что вакцинированные от COVID-19 люди все чаще становятся причиной увеличения количества случаев заболевания коронавирусом. "Это превращается в пандемию невакцинированных", — высказалась она. Читать дальше ->
- Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что насилие, которое охватило страну, было заранее спланированным, описав его как "нападение на демократию". Число погибших в результате беспорядков возросло до 212. Читать далее ->
- Всемирная организация здравоохранения предложила вернуться в Китай для проведения второго этапа расследования происхождения пандемии COVID-19. Читать дальше ->
- Американский рэпер, диджей и продюсер Марсель Холл, известный как Биз Марки, чей хит "Just a Friend" поднялся в чарты в 1989 году, умер в возрасте 57 лет. Читать дальше ->
- Житель американского штата Алабама, которого в январе госпитализировали с COVID-19, выписали из больницы UAB в Бирмингеме после более чем шести месяцев лечения. Читать дальше ->