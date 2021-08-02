"Пандемия невакцинированных": США не планируют возвращаться к локдаунам, несмотря на COVID-штамм "Дельта"

"Пандемия невакцинированных": США не планируют возвращаться к локдаунам, несмотря на COVID-штамм "Дельта"

"Мы наблюдаем вспышку среди непривитых", — говорят американские эксперты.

США не планируются возвращаться к локдаунам, несмотря на вызванное новым штаммом "Дельта" увеличение количества случаев COVID-19.

Об этом со ссылкой на заявление главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в воскресенье, 1 августа, сообщает AFP.

"Америку ждет "некоторая боль и страдания в будущем", но сейчас прививки имеет достаточное количество людей, чтобы предотвратить повторение смертоносного всплеска прошлой зимой, — указал эксперт. — Я не думаю, что мы увидим локдауны".

В то же время, отметил Фаучи, вакцинированные люди имеют очень низкий риск заражения и даже меньший риск госпитализации или смерти, если они действительно заболеют. "Мы наблюдаем вспышку среди непривитых", — высказался он.

Как сообщалось, Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) обновили рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям, призвав даже вакцинированных от COVID-19 граждан вернуться к ношению масок. Все из-за штамма "Дельта", который, по новым данным, могут передавать даже полностью привитые.

Ранее американские эксперты предупредили о том, что там "Дельта" распространяется так же легко, как ветрянка, и может передаваться от вакцинированных.

Новости мира: в США из-за штамма "Дельта" маски рекомендуют носить даже вакцинированным

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