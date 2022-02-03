"Пандемия вступает в совершенно новую фазу": в Швеции отменят почти все COVID-ограничения

"Пандемия вступает в совершенно новую фазу": в Швеции отменят почти все COVID-ограничения

Страна снова открывается.

Правительство Швеции заявило, что 9 февраля в стране будет отменено большинство ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает The Local.

"Пандемия не закончилась, а вступает в совершенно новую фазу. Мы приближаемся к моменту, когда Швеция снова откроется", — отметила премьер-министр Магдалена Андерссон.

Так, с 9 февраля в Швеции отменят следующие ограничения:

проведение мероприятий в помещении с участием только 20-50 человек;

COVID-пропуск для закрытых мероприятий с более чем 50 посетителями;

рестораны должны закрываться в 23:00, а алкогольные напитки перестанут продавать в 22:30;

группы людей в ресторанах могут состоять не более чем из восьми человек с минимальным расстоянием между группами в один метр;

рестораны с концертами или другими развлечениями могут принимать только сидящих гостей;

максимум 20 человек на закрытых вечеринках в арендованных площадках;

в общественном транспорте дальнего следования, по возможности, все пассажиры должны занимать только сидячие места.

В свою очередь министр здравоохранения Лена Халленгрен также заявила, что правительство планирует снять ограничения на поездки, которые были введены 21 декабря, для стран Северной Европы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил о скором завершении пандемии коронавируса на континенте и назвал три фактора, которые будут этому способствовать.

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