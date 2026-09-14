«Паническая волна» накрывает Россию: мужчины готовятся бежать из-за страха мобилизации

Россияне бегут за границу от мобилизации / © pixabay.com

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Страх перед новой волной мобилизации и системное ограничение гражданских свобод снова заставляют россиян покидать свою страну. Несмотря на то, что нынешние масштабы выезда не сравнятся с массовым побегом 2022 года, напряжение в обществе заметно растет на фоне ударов украинских дронов и ограничений интернета.

Об этом пишет Independent со ссылкой на AP.

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Россияне снова бегут за границу от мобилизации: в какие страны больше всего

28-летний специалист по цифровому маркетингу этим летом упаковал чемоданы и оставил в РФ семью и друзей без всякого понимания, когда сможет вернуться. Он говорит, что ему было очень грустно покидать РФ. Россиянин поехал к грузинской границе.

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Причинами своего отъезда мужчина назвал «политическую ситуацию» и проблемы из-за ограничения интернет-доступа российскими властями. Если бы не это, говорит, не уехал бы из России дольше, чем на несколько месяцев.

Он — один из тех, кто уже уехал или только планирует переезд из-за атак украинских дронов внутри РФ и слухах об очередной мобилизации. Летние удары украинских дронов вызвали беспрецедентный топливный кризис и нанесли тяжелый удар по сектору электронной коммерции. С прошлого года именно этими атаками кремлевские власти оправдывают жесткие блокировки Сети.

Нынешний выезд россиян значительно меньше, чем в 2022 году. Впрочем, в правозащитной организации «Ковчег», которая помогает эмигрантам, отмечают: в прошлом месяце количество обращений выросло почти в восемь раз по сравнению с маем.

Россияне готовятся к эмиграции и изучают все доступные для себя варианты. Точные цифры выезда оценить трудно. В отличие от 2022 года, когда мужчины массово убегали от частичной мобилизации, сейчас на пограничных пунктах нет многокилометровых очередей или дефицита авиабилетов в безвизовые Армению, Грузию, Казахстан и Турцию.

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В то же время в соцсетях появляются многочисленные видео из разных уголков РФ, где люди объясняют свое решение уехать именно из-за войны, ухудшения экономики, неопределенного будущего и сокращения свобод.

Ян Словицкий, координатор срочной помощи «Ковчега», описывает это как «паническую волну» эмиграции, которая длится с середины июля и связана со страхом призыва, топливным кризисом и интернет-блокировками.

Дипломат из Москвы в разговоре с AP также подтвердил «ощутимый рост общественной тревоги этим летом» и указал на поток россиян в Грузии и Армении, которые опасаются мобилизации после парламентских выборов. Чиновник говорил на условиях анонимности.

Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян в прошлом месяце заявил телеканалу «Дождь», что его страна никоим образом не будет вмешиваться и, при необходимости, поможет уклоняющимся от призыва россиянам. В МИД РФ эти слова назвали «провокационными», а российский депутат Виктор Соболев заявил, что России не нужны люди, настолько не любящие свою родину.

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Тотальные зачистки и «цифровая тюрьма»

Квир-активист Даниил Неонов выехал в Армению после нескольких задержаний и 10 суток ареста за фотографию футболки с радужным принтом в соцсетях — это квалифицировали как демонстрацию экстремистской символики. После того как власти РФ объявили «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским, под административные дела попадают даже за символику.

Также россияне пытаются уехать после задержаний, особенно за поддержку партии «Яблоко». 35-летний россиянин, который тоже готовится к выезду, рассказал AP, что больше не хочет жить в стране без свободы слова, с уничтоженной экономикой и школьной пропагандой войны и изоляционизма. Он ждал перемен более 10 лет, надеясь, что «все уладится».

Несмотря ни на что ни один из опрошенных россиян не упомянул, что от рук российских военных ежедневно погибают украинцы, и что война — крайне тяжкое преступление РФ против многих народов мира. Каждый из собеседников издания только боялся за себя, и никто не сказал, что война должна прекратиться.

Россияне: последние новости

Напомним, в России зафиксирован рекордный уровень поддержки мирных переговоров с Украиной (67%), в то время как доля сторонников продолжения войны упала до минимальных 24%.

Кроме того, по данным опроса «Левада-центра», о котором пишет Bloomberg, рекордные 56% респондентов почти не следят за новостями о боевых действиях. Эксперты объясняют такие настроения ростом усталости от войны и страхом новой мобилизации, хотя россияне стремятся к завершению конфликта именно на условиях РФ.

Несмотря на усталость, 72% россиян по-прежнему поддерживают действия своей армии, а 57% считают оправданными удары по энергетике Украины. В то же время показатель веры в правильный курс РФ снизился до 64%, а рейтинг одобрения Путина хоть и незначительно упал, но остается на высоком уровне в 82%.

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