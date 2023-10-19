Панические атаки и вспышки агрессии: состояние здоровья Путина ухудшается

В последнее время у кремлевского диктатора Владимира Путина начались панические атаки и вспышки необоснованной агрессии.

Российский оппозиционный правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил "24 каналу", что Путину все труднее нормально функционировать. Учитывая это, его окружение серьезно рассматривает разные сценарии развития событий после его смерти.

"Очевидно, что ему тяжело. Сказываются возраст, огромная психологическая нагрузка и то давление, которое он себе оказал, потому что весь цивилизованный мир не принимает его диктаторскую политику", — отметил Осечкин.

"По полчаса и больше проводит в ванной"

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Российский президент требует много времени, чтобы проснуться. Кроме того, он по полчаса и больше проводит в ванной, чтобы отдышаться, взять себя в руки и контролировать свои действия.

Однако удается не всегда – Путин периодически имеет панические атаки и всплески необоснованной агрессии на окружение.

Представляет большую опасность

Поскольку российский президент находится в надэмоциональном состоянии и не занимается последствиями своих действий, он представляет большую опасность.

"Он думает только о том, как удержать власть, чтобы не оказаться в тюрьме Гааги или не быть убитым в результате дворцового переворота. В эти моменты он способен на многое", — подчеркнул Осечкин.

Отметим, что день рождения российского диктатора Владимира Путина, которое он праздновал 7 октября, может стать его последним. Британские журналисты получили разведданные, в которых говорится, что у главы Кремля, вероятно, рак мозга.

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