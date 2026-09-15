Украинские удары заставили Путина бежать из Сочи - Financial Times

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин перенес главную внешнеполитическую конференцию из Сочи в Москву из-за опасений безопасности на фоне активизации украинских дальнобойных ударов.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

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Речь идет о ежегодном заседании Валдайского дискуссионного клуба, которое должно состояться в конце сентября - начале октября. Сначала около 120 гостей пригласили в Сочи, однако в прошлом месяце им сообщили о смене места проведения.

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По словам двух источников FT, перенести конференцию настояла служба безопасности Путина.

Смена планов произошла на фоне усиления украинской кампании дальнобойных ударов по территории России. Летом Украина атаковала нефтеперерабатывающие предприятия вблизи Сочи и других черноморских курортов.

В прошлую пятницу украинские силы также нанесли удар по НПЗ недалеко от международного аэропорта Сочи. Из-за этого отменялись рейсы, а над городом поднялся большой столб черного дыма.

Сам Путин в последнее время почти перестал ездить в Сочи. С момента проведения Валдайского форума в начале октября прошлого года он там не появлялся, а за последние два года посетил регион всего дважды.

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Для сравнения, в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения в Украину, Путин приезжал в Сочи 24 раза.

В 2026 году российский президент большую часть времени проводит в Москве, Санкт-Петербурге и своей резиденции на Валдае.

Financial Times отмечает, что смена места проведения форума свидетельствует о росте беспокойства Кремля из-за возможности ударов украинских беспилотников средней и большой дальности.

Украина за последние годы существенно нарастила свои дальнобойные возможности. По данным издания, Киев уже способен поражать энергетические и логистические объекты даже в районах на расстоянии более 3000 км от Украины.

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Валдайский форум считается одной из ключевых площадок внешней политики Кремля. Традиционно в последний день конференции Путин проводит продолжительную сессию вопросов и ответов.

Война в Украине обращается против Путина — последние новости

В ночь на 15 сентября под ракетной атакой оказался Таганрог в Ростовской области РФ. Предварительно целью стал Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева, где ремонтируют и модернизируют военные самолеты, в частности А-50 и Ту-95МС.

После ушиба местные жители публиковали кадры пожара на территории предприятия. Украина уже атаковала этот авиационный комплекс в 2024 году и конце 2025-го.

Параллельно проблемы для РФ возрастают и на фронте. Российские военные блоггеры все чаще критикуют собственное командование из-за ситуации вблизи Лимана и обвиняют его в ложных сообщениях о продвижении войск.

По данным Института изучения войны, российские милблогеры признают украинские контратаки на этом направлении и все чаще говорят об ухудшении ситуации для войск РФ.

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